شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. زواج المثليين في عدن كذبة.. والشرطة تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت شرطة مدينة كريتر، بالعاصمة عدن، حقيقة الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية بشأن تسجيل أول زواج للمثليين في المدينة في منطقة البوميس .
وقال المصور الصحفي، علي خميس، في تنبيه عممه على وسائل الإعلام، تلقى (نافذة اليمن) نسخة منه، أنه تواصل مع شرطة كريتر، وأن الأخيرة أكدت له أن ما تم نشره عن زواج مثللين لا أساس له من الصحة .
وأضاف أن ما حدث هو حفلة مقيل عادية بمناسبة عقد شرعي وليس حفل زفاف لزواج مثليين .. مشيراً غلى أن ما يتم تداوله في المواقع نتج عن معلومات مغلوطة .
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