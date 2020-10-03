شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الاتفاق على تشكيل الحكومة والاعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية ان الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفقا اخيرا وبرعاية سعودية على تقاسم المناصب في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة د.معين عبدالله.
واوضحت المصادر ل يمني سبورت ان الاطراف كلها توافقت على اسماء الوزراء الذين سيشغلون الحقائب في الحكومة المقبلة، وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان خلال ساعات.
ووقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي على اتفاقية الرياض لتقاسم السلطة قبل حوالي سنة في الرياض ومنذ نحو ثلاثة اشهر والتفاوض مستمر من اجل اطلاق اتفاق تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي بدا بتكليف معين عبدالملك رئيسا للوزراء وتعيين احمد لملس محافظا لعدن واحمد الحامد مديرا للشرطة بالمحافظة نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الاتفاق على تشكيل الحكومة والاعلان خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.