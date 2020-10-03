شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الاتفاق على تشكيل الحكومة والاعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية ان الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفقا اخيرا وبرعاية سعودية على تقاسم المناصب في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة د.معين عبدالله.

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واوضحت المصادر ل يمني سبورت ان الاطراف كلها توافقت على اسماء الوزراء الذين سيشغلون الحقائب في الحكومة المقبلة، وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان خلال ساعات.

ووقعت الحكومة مع المجلس الانتقالي على اتفاقية الرياض لتقاسم السلطة قبل حوالي سنة في الرياض ومنذ نحو ثلاثة اشهر والتفاوض مستمر من اجل اطلاق اتفاق تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي بدا بتكليف معين عبدالملك رئيسا للوزراء وتعيين احمد لملس محافظا لعدن واحمد الحامد مديرا للشرطة بالمحافظة نفسه.