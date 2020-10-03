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الحوثيون يفشلون التوقيع على اتفاقية صيانة خزان صافر النفطي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيات الحوثيين، الجمعة تأجيل توقيع اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لسفينة صافر النفطية، الذي كان مقررا أن يتم الجمعة خلال لقاء إفتراضي لممثلين عن الجماعة مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

 

وقالت وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، أن توقيع الإتفاق تعذر بسبب عدم إستيعاب الأمم المتحدة "الملاحظات الفنية" التي وضعتها جماعة الحوثي على وثيقة إتفاق الصيانة والتقييم في الإجتماع السابق أواخر أغسطس الماضي.

 

 

 

 

 

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وأشارت إن ممثلو الجماعة فوجئوا في إجتماع الجمعة قيام فريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بإهمال تلك الملاحظات الفنية وإرسال نسخة نطاق العمل دون استيعابها،ما أدى إلى تعذر التوقيع

 

 

 

ولم تورد جماعة الحوثيين أية تفاصيل إضافية بشأن تلك الملاحظات وأبرز ماتتضمنه من نقاط.

 

ومازالت سفينة صافر المتهالكة، التي تمثل خزان نفط عائم يحمل على متنه نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، راسية على بعد عدة أمتار من ميناء رأس عيسى القريب من ميناء الحديدة الإستراتيجي على البحر الأحمر غربي اليمن.

 

وتمثل خزان صافر النفطي العائم الذي لم يخضع لأية أعمال صيانة منذ مارس 2015، تهديدا خطيرا بحدوث أكبر كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر إذا لم يتم إجراء عملية تقييم وصيانة عاجلة له في أقرب وقت ممكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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