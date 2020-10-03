المشتركة ترصد 50 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة 50 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في الـ 12 الساعة الماضية.



وأفاد مصدر عملياتي أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها ( 50) خرقًا في الساعات الماضية، وطالت مناطق متفرقة من مديرية حيس وبلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

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وأشارالمصدر إلى أن الخروقات شملت عمليات استهداف وقصف على القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد أن من بين الخروقات محاولات حوثية لاختراق الخطوط الأمامية وتنفيذ هجمات على مواقع القوات المشتركة، وقد عادت على المليشيات بخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية في الحديدة لتصعيد عملياتها العسكرية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين، في ظل المواقف السلبية للأمم المتحدة الراعية للهدنة