اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة ترصد 50 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة ترصد 50 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

المشتركة ترصد 50 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة 50 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في الـ 12 الساعة الماضية.

 

 وأفاد مصدر عملياتي أن وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة رصدت الخروقات الحوثية التي بلغ عددها ( 50) خرقًا في الساعات الماضية، وطالت مناطق متفرقة من مديرية حيس وبلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

Advertisements

 

وأشارالمصدر إلى أن الخروقات شملت عمليات استهداف وقصف على القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

وأكد أن من بين الخروقات محاولات حوثية لاختراق الخطوط الأمامية وتنفيذ هجمات على مواقع القوات المشتركة، وقد عادت على المليشيات بخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

 

وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية في الحديدة لتصعيد عملياتها العسكرية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين، في ظل المواقف السلبية للأمم المتحدة الراعية للهدنة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة ترصد 50 خرقاً حوثياً جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا