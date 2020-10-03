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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يستهدفون أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفاد مصدر محلي في حيس، ان الأحياء السكنية في حيس تعرضت لقصف مدفعي بقذائف الهاون الثقيل بالتزامن مع إستهداف بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر مليشيات الحوثي.
وأضاف، عن قيام المليشيات بعمليات قنص للمارة في الطرقات الرئيسية والفرعية وقد تسببت في نشر الخوف والرعب في صفوف المدنيين العزل بالمديرية.
يذكر أن منزل مواطن احترق في ذات المديرية يوم أمس، اثر استهداف مليشيات الحوثي للاحياء السكنية، ضمن تصعيدها الخطير للهدنة الأممية بالحديدة
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