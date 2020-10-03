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الحوثيون يستهدفون أحياء حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

الحوثيون يستهدفون أحياء حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

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وأفاد مصدر محلي في حيس، ان الأحياء السكنية في حيس تعرضت لقصف مدفعي بقذائف الهاون الثقيل بالتزامن مع إستهداف بالأسلحة الرشاشة من قبل عناصر مليشيات الحوثي.

 

وأضاف، عن قيام المليشيات بعمليات قنص للمارة في الطرقات الرئيسية والفرعية وقد تسببت في نشر الخوف والرعب في صفوف المدنيين العزل بالمديرية.

 

يذكر أن منزل مواطن احترق في ذات المديرية يوم أمس، اثر استهداف مليشيات الحوثي للاحياء السكنية، ضمن تصعيدها الخطير للهدنة الأممية بالحديدة

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