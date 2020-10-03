اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الساحل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صاروخاً بالستياً في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي اطلقته مليشيات الحوثي صوب المدينة.



وتمكنت بطاريات الباتريوت من إعتراض الصاروخ وتفجيره قبل وصوله وانفجاره في المدينة المكتضة بالسكان.

ويأتي هذا التصعيد الخطير لمليشيات الحوثي في ظل الهدنة الأممية الهشة

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