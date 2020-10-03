قصف حوثي متجدد على القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 عاودت مليشيات الحوثي استهداف وقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية.

Advertisements وقالت مصادر محلية أن المليشيات قصفت بقذائف الهاون الهاون القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة دخنان ووادي رمان جنوب الدريهمي بشكل عشوائي. وأوضحت المصادر أن حالة من الرعب والهلع سادت صفوف المدنيين جراء القصف العنيف الذي تشنه المليشيات الحوثية على مناطقهم

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