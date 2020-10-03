شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: دقت ساعة الصفر.. ضربات صاروخية عنيفة وكثيفة تستهدف إيران والحرس الثوري يتوعد بالرد الفوري ويجهز عشرات المدافع والصواريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الأعمال القتالية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ، فيما أفادت وسائل إعلام أن مدفعية الجيش الأذربيجاني قصفت عن طريق الخطأ بلدة إيرانية مما تسبب بتهدم منزلين.

وبحسب موقع “آفيا برو”، فقد تسبب خطأ من قبل الجنود الأذربيجانيين، خلال قصف مدفعي على أراضي ناغورني كاراباخ، بسقوط قذائف على أراضي إيران، في إحدى البلدات..

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وقال الموقع أنه على الرغم من تدمير مبنيين على الأقل، إلا أنه لم يتم إصابة أي شخص.





وعرض الموقع فيديو قال إنه لمكان سقوط القذيفة، يبدو أنها قذيفة هاون، والتي دمرت أحد المباني الواقعة على أراضي بلدة إيرانية.

ضربات صاروخية عنيفة وكثيفة تستهدف إيران



وفقا للموقع، فقد طالبت إيران بتفسير فوري، ووعدت بالرد الفوري في حالة القصف المتكرر لأراضيها، وضع جنود الحرس الثوري الإيراني حوالي 20 قطعة من المدفعية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأذربيجانية، وثلاثين دبابة.

ومنذ أيام، أعلنت إيران عن سقوط قذائف على أراضيها محذرة أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها.

وأعلن محافظ مدينة خدا آفرين، عن سقوط قذيفتي هاون في محافظة خدا آفرين الحدودية.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.