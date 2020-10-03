شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة أمير الكويت.. المفكر "عبدالله النفيسي" يفجر مفاجأة ويعلن موقفه من جماعة "الإخوان المسلمين" وهل ينتمي إليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن أستاذ العلوم السياسية والنائب الكويتي السابق الدكتور عبدالله النفيسي عن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين. وكتب “النفيسي” ردا على سؤال من أحد المتابعين عن إذا كان عضوًا في جماعة الإخوان: “لا أنا لست عضواً في جماعة الاخوان، ولكني أحبّهم وأؤيدهم وأظن أنهم ظُلِمُوا”.. قد يهمك ايضاُ Advertisements عبدالله النفيسي موقفه من “الإخوان المسلمين”

وأثار رد “النفيسي” الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه قد اشتهر مؤخرًا بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال تغريداته بمواقع التواصل، إضافة لكونه متخصصًا في الشأن الإيراني.

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