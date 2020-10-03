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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تضرب مواقع عسكرية حوثية في عمران السبت 3 أكتوبر 2020 الخليج 365 شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع وثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة عمران، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية في مديرية قفلة عذر. Advertisements وبحسب المصادر فإن انفجارات قوية هزت أرجاء المديرية تزامنت مع تصاعد آلسنة اللهب والأدخنة من المواقع المستهدفة. ورجحت المصادر أن تكون الغارات دمرت منصات إطلاق صواريخ تستخدمها المليشيا الحوثية في استهداف الأراضي السعودية والمناطق المحررة. وخلال اليومين الماضيين كثفت مقاتلات التحالف العربي من هجماتها الجوية على العديد من المواقع والمعسكرات التابعة للمليشيا الحوثية في المحافظة ذاتها.

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