شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تحركات إماراتية عاجلة لاقتحام هذه المحافظة وقائد عسكري يبدأ عملية عسكرية كبرى لإسقاطها من قبضة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية ميدانية عن غاية تصعيد القصف المدفعي والصاروخي على مديرية الدريهمي في الحديدة، وأنه “مجرد واجهة لصرف الانظار عن تعزيزات وتحركات عسكرية كثيفة لقوات ما يسمى المقاومة الوطنية حراس الجمهورية باتجاه ريف تعز الجنوبي”.

وقالت المصادر إن : “التصعيد الناري المتواصل من قوات طارق على مدرية الدريهمي بالقصف المدفعي والصاروخي، مجرد واجهة لصرف الانظار عن عملية اقتحام واسعة لريف تعز الجنوبي يعد لها طارق”..

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مضيفة: “تصعيد القصف على مديرية الدريهمي عشوائي وكثيف يتعمد احراق منازل مدنيين، ولا يصاحبه تحرك على الارض من قوات طارق، بعكس مهاجمة الاخيرة كتيبة في مثلث الظرفية بمدينة الوازعية غربي تعز”.

وتابعت: “قمع طارق انشقاق كتيبة عن قواته في الوازعية اعلنت انضمامها للجيش الوطني في محور تعز، ومقتل عدد من ضباط وافراد الكتيبة واعتقال العشرات منهم، غطاء اتخذه طارق لارسال تعزيزات كبيرة”.

تحركات عسكرية إماراتية لاقتحام هذه المحافظة



المصادر أوضحت أن “ما سمي انشقاق كتيبة من الوية حراس الجمهورية في الوازعية، سوغ لآرسال طارق آلاف المقاتلين إلى الوازعية، قبل أن يتجه بهذه التعزيزات نحو ريف تعز الجنوبي، في التربة والحجرية”.

وهاجمت قوات طارق -المدعومة إماراتياً- كتيبة منشقة عنها وانضمت للجيش الوطني في مثلث الظرفية، وسقط عدد من افرادها قتلى وجرحى فيما اعتقل العشرات منهم، إضافة إلى سلبها الآليات والأسلحة الثقيلة.

بالمقابل، رجح مصدر عسكري أن “فشل قوات محور تعز في استثمار مواجهات الظرفية لصالحها، قد يشجع مليشيا طارق على التقدم باتجاه الحجرية، التي تسعى الامارات لدمجها بمحور المخا تحت قيادة طارق”.

وكانت الشرعية قد استبقت التصعيد الإماراتي بالسيطرة على اللواء 35 مدرع في التربة جنوبي الشمايتين، وأنهت التواجد العسكري للمليشيا المدعومة إماراتياً والمتمردة في الحجرية في شهر أغسطس الماضي.