شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الفلكي الجوبي يدق ناقوس الخطر ويصدر تحذير هام.. هذا ماسيحدث يوم الثلاثاء القادم وفي هذه الساعة بتوقيت اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني الشهير أحمد الجوبي ان اقتراب كوكب المريخ من الأرض سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 أكتوبر 2020 الساعة 5 مساء و 18 دقيقة و 14 ثانية بتوقيت اليمن.

موضحا في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “ستكون المسافة 62 مليون كم بعد أن كان الاقتراب السابق من الارض عام 2018 يساوي 58 مليون كم. مؤكدا ان الاقتراب التالي سنة 2022 يساوي 81 مليون كم”..

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مختتما يمكن مشاهدة المريخ ليلا خلال شهر أكتوبر الجاري.

من جهته، قال الباحث الفلكي علي الحجري أن سماء البحرين ستتزين بظهور الكوكب الأحمر وهو كوكب المريخ، بعد اقترابه من الأرض والتي تسمى بظاهرة الحضيض للكوكبين في يوم الثلاثاء القادم والموافق 6 أكتوبر 2020 وذلك تمام الساعة (11:26) مساء بتوقيت مملكة البحرين، ليرى في السماء كنجمة حمراء متألقة وثابتة الإضاءة في جهة الشرق في أول ساعات الليل وجهة الغرب قبل شروق الشمس طوال شهر أكتوبر الجاري.



هذا ماسيحدث يوم الثلاثاء القادم



وبين الحجري بأن المسافة الفاصلة ما بين كوكب الأرض والمريخ في التوقيت المذكور ستكون (62065349.78159 كيلومتر) ويحتاج ضوء كوكب المريخ للوصول إلى الأرض إلى 3 دقائق و27 ثانية أي في تمام الساعة (11:29) مساءا، وبشدة أضاءته (2.6- Mag)، وهو قريب من طور البدر للكوكب وبإضاءة سطحية بالنسبة إلى الأرض (99.6%).

ذكر الباحث الفلكي علي الحجري بإمكانية رؤية المريخ بسهولة بالعين المجردة كونه يتشبه بالنجوم، ألا أن ما يميزه في السماء لونه الأحمر المتألقة والثابت ليختلف عن أشكال النجوم ذات الإضاءة المتوهجة، ويأتي ترتيب كوكب المريخ في شدة إضاءة بالمرتبة الرابعة مع كوكب المشتري بأقصى شدة إضاءة (2.94- Mag) من بعد الشمس أولا (26.74- Mag)، والقمر في طور البدر ثانيا (12.91- Mag)، وكوكب الزهرة ثالثا (4.9- Mag).

وأشار الحجري انها فرصة جميلة في استخدام التكنلوجيا الحديثة وخصوصا مع طلبة المدارس لتحديد موقع كوكب المريخ ورؤيته بالعين في سماء البحرين من خلال تحميل التطبيقات السماء الفلكية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على حساس استشعار الجيروسكوب (gyro) وهو يقوم بتحديد موقع الكوكب في السماء عند تحريك الهواتف الذكية في راحة اليد لاستشعار الجهة والارتفاع وسرعة اتجاه الحركة بشرط ضبط موقع الراصد في إعدادات البرنامج، كما يمكن استخدام المناظير والتلسكوبات في رصد الكوكب وتصويره.

وأوضح الحجري قد يعتقد البعض أن المريخ يجب أن يكون أكثر سطوعًا عندما يكون الأقرب إلى الأرض في 6 أكتوبر مما هو عليه من الأن، إلا أن كوكب المريخ كان أقرب ما يمكن بالنسبة إلى الأرض بتاريخ 27 أغسطس 2003 في تمام الساعة (10:54) مساء بتوقيت البحرين وعلى مسافة فاصلة (55755311.59 كيلومتر) وبشدة إضاءة (2.9- Mag) وهي الأشد من بداية القرن، وستتكرر هذه الظاهرة بتاريخ 11 سبتمبر 2035 في تمام الساعة (11:26) مساء وعلى مسافة (56903736.45 كيلومتر) وبشدة إضاءة (2.8- Mag).



هذا ماسيحدث يوم الثلاثاء القادم



وقال الحجري سيكون كوكب المريخ بوضعية المقابلة يوم الأربعاء 14 أكتوبر القادم في تمام الساعة (02:25) صباحا بتوقيت البحرين، وهو مصطلح فلكي يطلق على تقابل جرمين سماويين بالنسبة إلى كوكب الأرض وسيكون هاذين الجرمين كوكب المريخ والشمس ليكون المريخ في طور البدر بالنسبة إلى الأرض لتخف قليلا شدة إضاءة المريخ عن (2.6- Mag).

وأشار الحجري أن كوكب المريخ يكمل دورة واحدة حول الشمس كل 687 يوماً، على عكس كوكب الأرض لـ 365 يوماً، نتيجة اختلاف المدارات الإهليجية وميلانها وتباعدها عن الشمس، لتكون الفترة الفاصلة ما بين أن يكون كوكب المريخ في الحضيض إلى الأرض إلى وضعية المقابلة لثمانية أيام ونصف تقريبا، لذلك تتوسط الأرض ما بين المريخ والشمس وهي وضعية التقابل للمريخ كل عامين وشهر و17 يوم في المتوسط ليكون كوكب المريخ في وضعية المقابلة القادمة بمشيئة الله تعالى في 8 ديسمبر 2022.