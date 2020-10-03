في تطور مفاجئ وعاجل.. محكمة عربية تقضي بإعدام الملك سلمان وولي عهده

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عدن - ياسمين التهامي - قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين بمحافظة صعدة، غيابيا، بإعدام عشرة أشخاص بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” وآخرين، في قضية استهداف حافلة بمحافظة “صعدة”.

وعقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة صعدة، جلسة برئاسة القاضي رياض الرزامي، في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان في مديرية مَجز في أغسطس/ آب/ 2018..

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وأضافت أن “المحكمة أدانت 10 من المتهمين في القضية وقضت حكمًا بإعدامهم منهم العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد والرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى تركي بن بندر علي محسن صالح الأحمر وغيرهم.



محكمة عربية تقضي بإعدام الملك سلمان



كما تضمن منطوق الحكم إلزام المدانين دفع غرامة 10 مليارات دولار، لأولياء دم المجني عليهم، بحسب وكالة “سبأ”.

وكان طيران التحالف العربي، استهدف في 9 أغسطس/ آب /2018، حافلة طلاب في سوق ضحيان بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا بينهم 21 طفلًا وإصابة 60 بجراح 35 منهم أطفال، حسب الأمم المتحدة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.