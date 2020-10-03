شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : انسحاب مفاجئ لقوات الجيش الوطني من جبهة استراتيجية في مأرب والسلطات الأمنية تعلن حظر التجول في المدينة حتى إشعار أخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم الجمعة بأن قوات في الجيش الوطني انسحبت مساء اليوم بشكل مفاجئ من أحد الجبهات الاستراتيجية في مأرب شرقي اليمن.

وقالت المصادر إن قيادي في قوات الجيش الوطني انسحب مع عدد من أفراده من جبهة العلم شمال شرق مأرب من مواقعهم بعد خلافات مع قيادات الشرعية والتحالف..

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وأكدت وثيقة عسكرية رسمية – تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي – عن انسحاب مقاتلين في قوات الشرعية من الجبهات في مأرب ونهب الاطقم والأسلحة.





انسحاب الجيش الوطني من جبهة مأرب

وقالت البرقية الموجهة من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وتشكو من قيام العقيد عمار الصغير بالانسحاب مع المقاتلين التابعين له بالانسحاب من موقع حويشبان والفرار باتجاه منطقة الرويك على متن سبعة أطقم مع عياراتها و200 قطعة سلاح .

وجاء في البرقية ان الأطقم المنسحبة تقطعت للقاطرات في خط الرويك وتموين الأطقم منها.

وكان مواطنون قد شكو من نقاط عسكرية تابعه لقوات الشرعية تقطعت لقواطر وسيارات المواطنين في خط الرويك والعبر فارضين عليها مبالغ مالية كبيرة.

بالتوازي مع ذلك سارعت ‏السلطات الأمنية بمحافظة مأرب إلى تمديد قرار حضر التجوال في مدينة مأرب والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً حتى إشعار آخر.