شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لـ "ترامب" بعد إصابته بكورونا ونقله إلى المستشفى.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول ظهور له بعد الإعلان عن إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى مستشفى عسكري كإجراء احترازي. . قد يهمك ايضاُ Advertisements وقال ترامب في رسالة قصيرة عبر مقطع فيديو، إن حالته الصحية جيدة جداً، مضيفاً أنه ذاهب إلى مستشفى والتر ريد؛ لإجراء بعض الفحوصات والتأكد من أن الأمور على ما يرام، وقدم شكره لكل من سأل عن حالته الصحية.

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