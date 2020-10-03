شكرا لمتابعة خبر عن إصابة الرئيس ترامب وزوجته بفيروس كورونا .. وطبيبة أمريكية تحذر من تدهور حالته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح امس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وسط تحذيرات من تدهور حالة الرئيس الصحية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع ’’تويتر‘‘ إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد ، مضيفا سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا! .

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هذا وقد صرح الطبيب المشرف على متابعتهما، شون كونلي أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه .

ومن جانبها قالت الدكتورة أني ريميون لوكالة سي إن إن الأمريكية يقع الرئيس ضمن فئة عالية المخاطر إنه يعاني من زيادة الوزن الى حد ما ليس لدي علم حول أي حالة اخرى قد تكون لديه مسبقا ام لا لكن الشئ المؤكد انه ضمن فئة عمرية لديها خطر الاصابة الشديد بفيروس كورونا لذلك هذا مقلق جدا .

وتأتي إصابة ترامب وزوجته بعد 24 ساعة من الإعلان عن إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.