شكرا لبحثكم عن خبر ”الحديدة” تشتعل و”البيضاء” تتداعى و الجيش اليمني والقبائل ينجحون في تطويق عاصمة ”الجوف” و”مارب” تنتصر و”المقدشي” يتوعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يأتي اشتعال المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي بمدينة الحديدة، وتداعي مقاومة ال حميقان بمديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء، ونجاح الجيش اليمني ورجال القبائل في تطويق عاصمة الجوف من ثلاثة اتجاهات، بالتزامن مع اقتراب النصر لمحافظة مارب، على طريق واحدية الصف الجمهوري المقاوم في معركة القضاء على المليشيا الحوثية بمشروعها الإيراني في اليمن.

ففي مدينة الحديدة، تمكنت القوات المشتركة من اختراق صفوف المليشيا الحوثية وحررت مواقع جديدة واحبطت هجوم مباغت.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أبطال اللواء الأول حراس جمهورية تمكنوا من اختراق صفوف المليشيا الحوثية وسيطروا على مواقعهم في اتجاه الصالح. واشارت المصادر الى أن أبطال اللواء الثامن حراس جمهورية تمكنوا من منع المليشيا من تنفيذ خطة مباغتة للتقدم في منظر التي اشتعلت فيها المواجهات بمختلف الأسلحة، بعد ظهر اليوم، وحتى مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة.

وذكرت المصادر بان ما لا يقل عن تسعة حوثيين، قتلوا، فيما جرح قائد سرية الاستطلاع في اللواء الثامن حراس جمهورية وعشرة آخرون من أبطال اللوائين، خمسة منهم إصابتهم بالغة تم نقلهم إلى المستشفى الميداني.

وتأتي هذه المواجهات بعد نجاح كتائب المحضار في اقتحام مواقع المليشيا في الجبلية بالتحيتا أمس الأول، وقتلت منهم وأسرت ونشرت صورا شديدة التأثر من قتلى الحوثي.

وتتواصل الحرب الضارية لتحرير ما تبقى من الدريهمي التي يتحصن مسلحو المليشيا فيها بالسكان المدنيين في أطراف المدينة، لليوم الثالث على التوالي.

و دفعت المليشيا بتعزيزات إلى خطوط التماس، قبل أن تتوقف الاشتباكات بشكل حذر بين الجانبين.

ومنذ أسابيع تصاعدت العمليات العسكرية بمحيط مدينة الحديدة، في ظل مساعٍ حوثية للسيطرة على مواقع خسرتها قبل عامين لصالح القوات المشتركة.

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يأتي ذلك، بالتزامن مع تمكن المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، من تحرير مواقع عدة من المليشيا بمديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء.

وقالت المصادر إن قبائل آل حميقان شنوا هجوماً مباغتاً على مواقع تسيطر عليها المليشيا في قرض وحنكة بارع وضحوة والسبعة بمديرية الزاهر أعقبته اشتباكات عنيفة، اندلعت قبل ظهر اليوم.

وأشارت المصادر الى أن الهجوم أسفر عن السيطرة على موقع حنكة بارع أحد أهم مواقع المليشيا المطلة على وادي آل سعيد، ولا تزال المواجهات متواصلة، و مقتل وجرح عدد كبير من عناصر المليشيا في المواقع المستهدفة، فيما ارتقى شهيدان وخمسة جرحى من أبناء ‎آل حميقان.

وفي ذات السياق، قال محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي أن قوات الجيش أصبحت اليوم تطوق مدينة الحزم عاصمة المحافظة من ثلاثة اتجاهات.

وأكد على أن القوات أحرزت تقدمات ميدانية وعسكرية كبيرة، قيدت المليشيا من أي تحرك طيلة الأيام الماضية؛ وفقا لموقع "سبتمبر نت".

وأشار إلى أن المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، تلقت هزائم ساحقة وكبيرة في الأرواح والعتاد، في جبهات الحبيل والشهلا المطلة على منطقة بير المرازيق شرق المحافظة بعد أن تم تحريرها واستعادتها في وقت سابق.

ولفت إلى أن عشرات الجثث من عناصر المليشيا ما تزال متناثرة على جبال وصحراء جبهات الحبيل والشهلا، التي تم تحريرها واستعادتها في المعارك العسكرية الأخيرة.

وتأكيدا على واحدية المعركة الجمهورية ضد المليشيا الحوثية، شدد الفريق محمد علي المقدشي وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اليمنية المعترف بها، أن الهدف الأكبر والهم الأساسي في الوقت الحالي هو استعادة الدولة ومؤسساتها والحفاظ على قيم ومكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت والهوية الوطنية.

وتوعد وزير الدفاع خلال زيارته لجبهات القتال بمحافظة الجوف، رفقة قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مارب اللواء الركن يوسف الشهراني، بالقضاء على المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.