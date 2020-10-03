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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقتحم إحدى قرى ذمار وتختطف 5 مواطنين السبت 3 أكتوبر 2020 الخليج 365 شنت مليشيات الانقلاب الحوثية حملة مداهمة واعتقالات واسعة، في إحدى قرى محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية، اختطفت خمسة مواطنين، خلال مداهمة منازل المواطنين، فيقرية ذي صبل، التابعة لمديرية المنار آنس. وأضاف المصدر ان المليشيا اقتحمت القرية واختطفت خمسة أشخاص واقتادت المختطفين إلى سجون مجهولة تابعة لها في المحافظة. الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي المتمردة كانت قد اقتحمت القرية ذاتها مرتين في وقت سابق، واختطفت العديد من المواطنين.

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