شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي شهير يكشف عن تغير مناخي في اليمن ابتداءً من هذا اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني عن تغير مناخي في اليمن، سيبدأ من الاثنين القادم الموافق 5 أكتوبر. وقال الفلكي أحمد الجوبي، في تدوينة على "فيسبوك" إن الاثنين 5 اكتوبر 2020م بداية الفاصل بين فصلي الصيف والشتاء. . قد يهمك ايضاُ Advertisements وأوضح الجوبي أن الفاصل سيستمر 26 يوما، مشيراً الى ان الاجواء ستكون باردة نسبيا وسيتساوى الليل والنهار. وخلال الأشهر الماضية، شهدت معظم المحافظات اليمنية هطول أمطار غزيرة تسببت بوفاة أكثر من 300 شخص وتضرر آلاف المنازل جزئيا وكليا، الى جانب اضرار مادية كبيرة لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

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