شكرا لبحثكم عن خبر اعتراف صادم.. موطن يمني يعترف باستضافة ”شبكة دعارة” في منزله بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن مواطن اعترف باستضافة "شبكة دعارة" في منزله، بعد أن تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض عليه. واعترف المتهم للبحث الجنائي بمعرفته لعدد من الفتيات، وتحويل منزله إلى وكر لممارسة الدعارة وشرب الخمر وصناعته وترويجة. Advertisements وبحسب المصادر، فقد ضبطت مباحث أمانة العاصمة ضبطت المتهم وتم إحالة للإجراءات القانونية.

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