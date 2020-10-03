شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تغتال ”عبدالله العكيمي” شرقي الجوف بدم بارد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر حكومي بمحافظة الجوف، الجمعة، بأن مليشيا الحوثي اغتالت عبدالله العكيمي، بدم بارد.
وقال عبدالهادي العصار، مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، في بلاغ على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أن
المليشيا قامت بقتل عبدالله حميد العكيمي في إحدى النقاط العسكرية التابعة لها، وهو عابر سبيل.
وذكر العصار بأن المليشيا اغتالت العكيمي شرق مدينة حزم الجوف مساء أمس، بطريقة وحشية.
ويأتي ذلك بعد، إعلان محافظ المحافظة، اللواء أمين العكيمي، بأن قوات الجيش أصبحت تطوق مدينة الحزم عاصمة المحافظة من ثلاثة اتجاهات، و أحرزت تقدمات ميدانية وعسكرية كبيرة، قيدت المليشيا من أي تحرك طيلة الأيام الماضية.
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