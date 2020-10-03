شكرا لبحثكم عن خبر أسباب سقوط مديريتي ”الرحبة” و ”ماهليه” في مأرب بيد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب سقوط مديريتي الرحبة وماهلية بمحافظة مأرب، بيد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال الناشط اليمني وأحد أبناء قبيلة مراد المتواجدين في ميدان المعركة، عادل القردعي، إن غياب منظومة الاتصالات العسكرية كان من أهم الأسباب لسقوط المديريتين بيد المليشيا الحوثية.

وأشار في منشور له على الفيسبوك إلى أن الاتصالات العسكرية من اساسيات أي معركة عسكرية، مضيفا: "جبهات القتال التي لا يوجد بها اتصالات عسكرية لا يمكن ان تحقق انتصار عسكري او تستطيع الصمود أمامه قوة عسكرية منظمه تملك كل الامكانيات العسكرية اللازمة للمعركة .

وتابع قائلا: "هذا ما حصل في جبهة المشيريف رحبه شهر ونص من القتال والابطال يقاتلون العدو بدون اجهزة اتصالات عسكرية ومضت الايام و المعركة مستمرة وفقط كان يتم تقديم الوعود بأنهم سوف يوفرون الاجهزة لهذه الجبهة وسقطت المديرية والاجهزه لم تصل بعد".

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وتوعد القردعي بنشر تفاصيل مهمه عن حقائق وأسباب سقوط مركز مديرية ( رحبه ) ودور الشرعية ممثلة بمؤسساتها العسكرية والمحليه في الدفاع عن المديرية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر ميدانية وقبلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت اليوم الخمس، من استكمال السيطرة بالكامل على مديريتي ماهلية والرحبة جنوب مأرب.

واضافت، ان المليشيات استكملت السيطرة على مديرية الرحبة، وذلك بعد ايام من السيطرة الكاملة على ماهلية.

وطالب أبناء مديريتي رحبه - ماهليه الحكومة الشرعية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب سقوطهما وللوقوف أمام الحقائق التي أدت الى هذا السقوط الغير متوقع والغير مقبول واظهار الحقائق ومحاسبة كل من تسبب في ذلك.