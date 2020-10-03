شكرا لبحثكم عن خبر الموت يغيب باحثة يمنية في كندا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت بمدينة مونتريال الكندية، اليوم الجمعة، الباحثة اليمنية أمل الاشطل؛ وفقا لنعي من للدراسات الإستراتيجية.

وعبر الدكتور أحمد عبدالكريم سيف مدير المركز وكافة منتسبيه عن خالص حزنهم وعميق مواساتهم في هذا الرحيل المبكر للباحثة أمل الأشطل.

وأكد سيف أن رحيلها يعد خسارة كبيرة للجميع لما كانت تتمتع به من نشاط ومثابرة وإخلاص وتفانٍ في عملها و خصال حميدة تميزت بها خلال حياتها.

وانجزت الباحثة الاشطل خلال حياتها الكثير من الابحاث والاعمال العلمية في عدد من القضايا.

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