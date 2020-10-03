تعز: كمين محكم للجيش يكبد المليشيا قتلى وجرحى غربي المحافظة

نفذت قوات الجيش، الجمعة، كمينًا محكمًا لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة، عن مصادر عسكرية قولها، "إن قوات الجيش استدرجت، العناصر الحوثية، صباح الجمعة، إلى أحد المواقع في جبهة مقبنة غربي المحافظة، قبل أن تشن عليها هجومًا مباغتًا".

وأسفر الكمين عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.