الجوف: مقتل مواطن بنيران مليشيا الحوثي في إحدى النقاط التابعة لها

توفي أحد المواطنين، اليوم الجمعة، متأثراً بجراحه، نتيجة قيام عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية باطلاق النار عليه أثناء مروره في نقطة تابعة لها شرقي الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن عبدالله حميد العكيمي - من أبناء قبيلة الشولان، التي ينتمي لها محافظ المحافظة - توفي اليوم الجمعة؛ نتيجة قيام عناصر من مليشيا الحوثي بإطلاق النار عليه، أثناء مروره بإحدى نقاطها شرقي الحزم مساء أمس الخميس، نقل على إثرها للمستشفى الحزم العام.
وأضافت المصادر أن المليشيات قامت بمنع والدته من الدخول لزيارته في المستشفى دون إبداء أي مبررات؛ لكن الأم فوجئت عندما عادت إليه - اليوم الجمعة - فوجدته قد فارق الحياة... مشيرة إلى احتمال تصفيته من قبل المليشيات داخل المستشفى.
ومطلع الشهر الفائت قتل المواطن خالد الحاج متاثراً بإصابته التي تعرض لها من قبل عناصر المليشيات في إحدى نقاطها غربي الحزم.
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي قامت بتصفية الأسير عادل كعوات - مقدم بالجيش الوطني - داخل معتقلاتها، الذي كان من المقرر الأفراج عنه ضمن صفقة الأسرى التي تم التوقيع عليها أواخر سبتمبر برعاية أممية.
ومنذ بسط مليشيا الحوثي سيطرتها على المحافظة مطلع العام الجاري ارتكبت عشرات الجرائم بحق المدنيين من أبناء المحافظة وخارجها، في ظل صمت مطبق من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
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