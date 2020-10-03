شكرا لبحثكم عن خبر للتخفيف عليهم في المنفذ....رجل أعمال يمني يتكفل بتوفير الاحتياجات الأساسية للمسافرين العالقين في منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكفل رجل أعمال يمني بتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمسافرين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة الحدودي.

وفي مبادرة خيرية تم تدشينها قبل ثلاثة ايام، تكفل رجل الأعمال الشيخ عبدالسلام الحاج بتوفير وجبات الفطور والغداء والعشاء ومياه الشرب لجميع المسافرين العالقين بالمنفذ.

وتأتي مبادرة الحاج في ظل غياب تام للجهات الرسمية اليمنية التي تنصلت عن دورها في معالجة المأساة التي يعيشها المسافرين العالقين في منفذ الوديعة منذ ايام.

ويشهد منفذ الوديعة ازدحام شديد بالمسافرين، بينهم نساء واطفال، بسبب البطئ بالاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في المنفذ، وتزايد اعداد المسافرين الذين يتوافدين اليه على مدار الساعة.

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ووجه رجل الأعمال عبدالسلام الحاج، عبر صفحته على منصة الفيسبوك دعوة لرجال المال والخيرين للوقوف بجانب اخوانهم وابناء وطنهم وإطلاق المبادرات التي تخفف من تلك المأساة.

كما طالب الحاج الحكومة اليمنية ومجلس النواب بتشكيل لجنة طارئة للنزل الى المنفذ ووضع الحلول العاجلة لمشكلة الازدحام الذي يشهده المنفذ.

يشار إلى أن المنفذ يفتقر لأبسط المقومات الأساسية، حيث لا ماء ولا طعام ولا مسكن، وهو ما يفاقم مأساة العالقين الذين يفترشون الصحراء تحت اشعة الشمس الحارقة