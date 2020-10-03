شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل وهام وردنا الآن من العاصمة صنعاء وكارثة ستحل على الجميع (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شركة النفط في صنعاء، إن التحالف لا زال يحتجز 19 سفينة نفطية منها 5 سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام، مؤكدة أن غرامات احتجازها بلغت ما يقارب 121 مليون دولار منها (31) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار عام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.

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وأوضحت الشركة في بيان، الجمعة، أنه خلال 130 يوما تم الإفراج عما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي من البنزين والديزل بكمية 139 ألف طن محملة على 5 سفن.

وجددت شركة النفط تحميل التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية، محذرة من أن استمرار الاحتجاز يعرض حياة أكثر من (26) مليون مواطن للخطر ويهدد كافة القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف.

ودعت الشركة “كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة”.