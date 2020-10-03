شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن من محلات الصرافة: الدولار والسعودي يسجلان قفزة مفاجئة وجنونية وغير مسبوقة أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف في صنعاء و... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المصرفية المسائية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020م أمام الريال اليمني بشكل نسبي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا في عدن وحضرموت لدى محلات الصرافة حيث وصل صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى 813 ريالا مساء اليوم الجمعة فيما صعد سعر صرف الدولار في حضرموت إلى 811 ريالا..

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وفي مؤازرة ذلك سجل صرف الدولار الامريكي في صنعاء ارتفاعا طفيفا لدى محلات الصرافة حيث وصل إلى 608 ريالا (الشراء) وتراوح سعر البيع من قبل محلات الصرافة مابين 610-612 ريالا.

الدولار والسعودي قفزة أمام الريال اليمني

وفيما يلي يقدم لكم “الميدان اليمني” أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن وحضرموت، مساء اليوم الجمعة، الموافق 2-10-2020م.

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 608

الريال السعودي: 160.9

الدرهم الإماراتي: 160

الريال العماني: 1420

الدينار الكويتي: 1770

الدينار البحريني: 1410

الريال القطري: 150

الدينار الأردني: 770

الجنية المصري: 30

اليورو: 670

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الجنية الإسترليني: 730

بيع:

الدولار الأمريكي: 610

الريال السعودي: 161.5

الدرهم الإماراتي: 166

الريال العماني: 1660

الدينار الكويتي: 1900

الدينار البحريني: 1550

الريال القطري: 158

الدينار الأردني: 890

الجنية المصري: 37

اليورو: 725

الجنية الإسترليني: 790

…………

سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 813

الريال السعودي: 213

الدرهم الإماراتي: 215

بيع:

الدولار الأمريكي: 818

الريال السعودي: 215

الدرهم الإماراتي: 218

……….

سعر الصرف في حضرموت

شراء:

الدولار الأمريكي: 811

الريال السعودي: 213

الدرهم الإماراتي: 218

الريال العماني: 2090

بيع:

الدولار الأمريكي: 820

الريال السعودي: 215

الدرهم الإماراتي: 220

الريال العماني: 2120

