شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن من محلات الصرافة: الدولار والسعودي يسجلان قفزة مفاجئة وجنونية وغير مسبوقة أمام الريال اليمني.. أسعار الصرف في صنعاء و... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المصرفية المسائية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020م أمام الريال اليمني بشكل نسبي.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا في عدن وحضرموت لدى محلات الصرافة حيث وصل صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى 813 ريالا مساء اليوم الجمعة فيما صعد سعر صرف الدولار في حضرموت إلى 811 ريالا..
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وفي مؤازرة ذلك سجل صرف الدولار الامريكي في صنعاء ارتفاعا طفيفا لدى محلات الصرافة حيث وصل إلى 608 ريالا (الشراء) وتراوح سعر البيع من قبل محلات الصرافة مابين 610-612 ريالا.
الدولار والسعودي قفزة أمام الريال اليمني
وفيما يلي يقدم لكم “الميدان اليمني” أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن وحضرموت، مساء اليوم الجمعة، الموافق 2-10-2020م.
سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 608
الريال السعودي: 160.9
الدرهم الإماراتي: 160
الريال العماني: 1420
الدينار الكويتي: 1770
الدينار البحريني: 1410
الريال القطري: 150
الدينار الأردني: 770
الجنية المصري: 30
اليورو: 670
الجنية الإسترليني: 730
بيع:
الدولار الأمريكي: 610
الريال السعودي: 161.5
الدرهم الإماراتي: 166
الريال العماني: 1660
الدينار الكويتي: 1900
الدينار البحريني: 1550
الريال القطري: 158
الدينار الأردني: 890
الجنية المصري: 37
اليورو: 725
الجنية الإسترليني: 790
…………
سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 813
الريال السعودي: 213
الدرهم الإماراتي: 215
بيع:
الدولار الأمريكي: 818
الريال السعودي: 215
الدرهم الإماراتي: 218
……….
سعر الصرف في حضرموت
شراء:
الدولار الأمريكي: 811
الريال السعودي: 213
الدرهم الإماراتي: 218
الريال العماني: 2090
بيع:
الدولار الأمريكي: 820
الريال السعودي: 215
الدرهم الإماراتي: 220
الريال العماني: 2120
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