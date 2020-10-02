شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: القوات المشتركة تدشن معركة تحرير صنعاء بهجوم مباغت ضد مليشيا الحوثي شمالي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، مساء اليوم الجمعة، أن القوات المشتركة دشنت معركة تحرير العاصمة صنعاء بهجوم مباغت ضد مليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن انفجار عنيف هز مديرية مريس، أعقبه إشتباكات عنيفة ومتفرقة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة والمليشيا الحوثية من جهة ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن عشرات الاطقم والمدرعات التابعة للقوات المشتركة بدأت بانتشارها في عدة مواقع.

يأتي ذلك، بعد أن حققت تلك القوات تقدمات ميدانية واسعة في مريس خلال الأشهر الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: القوات المشتركة تدشن معركة تحرير صنعاء بهجوم مباغت ضد مليشيا الحوثي شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.