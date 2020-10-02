شكرا لبحثكم عن خبر امن المهرة يعلن انتهاء عملية تطهير وكرا للارهابيين في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قبل قليل الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة بقيادة العميد محسن مرصع الكازمي قائد الشرطة العسكرية إنهاء عملية مداهمة ومطاردة مجموعة إرهابية بعد مواجهات دامت اكثر من 15ساعة في منطقة حي الكلية بمدينة الغيضة حديثة الإنشاء . وتمكنت القوات العسكرية من القضاء التام على المجموعة الارهابية بعد قتل اتنينن منهم والقاء القبض على عدد 6 اشخاص اثنين منهم مصابين واصابة احد الجنودوهو قائد حراسة قائد الشرطة العسكرية قائد العملية . وتم العثور على أسلحة ومتفجرات واحزمة ناسفة وهواتف وقوائم وخرائط وغيرها #صبري_بن_مخاشن

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