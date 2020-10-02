شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها للهجوم والقصف الشديد ..إيران تتوعد بالرد الفوري وتجهز عشرات المدافع العسكرية في الحدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الأعمال القتالية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ، فيما أفادت وسائل إعلام أن مدفعية الجيش الأذربيجاني قصفت عن طريق الخطأ بلدة إيرانية مما تسبب بتهدم منزلين.

وبحسب موقع "آفيا برو"، فقد تسبب خطأ من قبل الجنود الأذربيجانيين، خلال قصف مدفعي على أراضي ناغورني كاراباخ، بسقوط قذائف على أراضي إيران، في إحدى البلدات.

وقال الموقع أنه على الرغم من تدمير مبنيين على الأقل، إلا أنه لم يتم إصابة أي شخص.

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وعرض الموقع فيديو قال إنه لمكان سقوط القذيفة، يبدو أنها قذيفة هاون، والتي دمرت أحد المباني الواقعة على أراضي بلدة إيرانية.

وفقا للموقع، فقد طالبت إيران بتفسير فوري، ووعدت بالرد الفوري في حالة القصف المتكرر لأراضيها، ووضع جنود الحرس الثوري الإيراني حوالي 20 قطعة من المدفعية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأذربيجانية، وثلاثين دبابة.

ومنذ أيام، أعلنت إيران عن سقوط قذائف على أراضيها محذرة أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها.

وأعلن محافظ مدينة خدا آفرين، عن سقوط قذيفتي هاون في محافظة خدا آفرين الحدودية.