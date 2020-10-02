المهرة: الأمن يعلن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية وضبط آخرين في مدينة الغيضة

قتل ثلاثة عناصر إرهابية، اليوم الجمعة، في مداهمات نفذتها القوات الحكومية بمدينة الغيضة مركز محافظة محافظة المهرة شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم معلوماتي من التحالف العربي، تمكنت خلال الساعات الماضية، من ضبط عناصر إرهابية قادمة من خارج المحافظة، أثناء تمركزها في ثلاثة مواقع بمدينة الغيضة.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حاصرت خلايا إرهابية في عدد من أحياء مدينة الغيضة لتندلع مواجهات عنيفة سقط خلالها ثلاثة من العناصر الإرهابية والقبض على البقية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت بداخل الثلاثة المواقع على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة الكترونية.

وأشاد المصدر بجهود وشجاعة وبسالة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمكنت من ضبط الخلايا الإرهابية، دون تسجيل أي إصابات في صفوفها، مثمنا تكاتف المواطنين ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن والجيش.

