شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك مع الحوثيين بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
استشهد، اليوم الجمعة، أحد أبرز مشائخ محافظة مارب، في مواجهات مع مليشيا الحوثي؛ وفقا لمصادر ميدانية.
وذكرت المصادر، أن الشيخ ناصر بن حمد بن عوشان، استشهد في جبهة العلم في مواجهات عنيفة مع المليشيا لحوثية.
ويعد الشيخ عوشان من أبرز مشائخ المحافظة.
ومنذ خمسة أشهر تتواصل المواجهات بين قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى.
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