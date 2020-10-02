اخبار الخليج / اخبار اليمن

استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك مع الحوثيين بمأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك مع الحوثيين بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

استشهد، اليوم الجمعة، أحد أبرز مشائخ محافظة مارب، في مواجهات مع مليشيا الحوثي؛ وفقا لمصادر ميدانية.

 

وذكرت المصادر، أن الشيخ ناصر بن حمد بن عوشان، استشهد في جبهة العلم في مواجهات عنيفة مع المليشيا لحوثية.

Advertisements

 

 ويعد الشيخ عوشان من أبرز مشائخ المحافظة.

 

ومنذ خمسة أشهر تتواصل المواجهات بين قوات الجيش اليمني المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شيخ قبلي بارز في معارك مع الحوثيين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا