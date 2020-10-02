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25 الف ريال قيمة الدبة البترول بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بلغ سعر الدبة البترول سعة 20 لتر مساء الجمعة بعدن 25 الف ريال في السوق السوداء بعدن.

واغلقت محطات الوقود الحكومية والخاصة ابوابها منذ 3ايام عقب اغلاق محتجين يطالبون بصرف مرتباتهم ميناء الزيت بعدن. 

وتسبب اغلاق ميناء عدن وميناء الزيت بازمة حادة في عدن والمحافظات المجاورة.

وقال مواطنون ان السوق السوداء شهدت هي الاخرى انعداما للوقود فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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