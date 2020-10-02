شكرا لبحثكم عن خبر 25 الف ريال قيمة الدبة البترول بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بلغ سعر الدبة البترول سعة 20 لتر مساء الجمعة بعدن 25 الف ريال في السوق السوداء بعدن.
واغلقت محطات الوقود الحكومية والخاصة ابوابها منذ 3ايام عقب اغلاق محتجين يطالبون بصرف مرتباتهم ميناء الزيت بعدن.
وتسبب اغلاق ميناء عدن وميناء الزيت بازمة حادة في عدن والمحافظات المجاورة.
وقال مواطنون ان السوق السوداء شهدت هي الاخرى انعداما للوقود فيها.
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