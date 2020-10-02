شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يوجه ضربات موجعة للحوثيين والمليشيات تجوب القرى والأحياء بمكبرات الصوت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضربات موجعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، وذلك من خلال استهداف مقاتليها في مختلف الجبهات القتالية، مما دفع المليشيات للبحث عن مقاتلين جدد بمكبرات الصوات في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف، شنت مساء اليوم الجمعة، 13 غارة جوية على تحركات ومواقع الحوثيين أغلبها في محافظة مارب .

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وأضافت، أن مقاتلات التحالف نفذت 13 غارة جوية على مواقع الحوثيين منها 7 غارات على مديرية رحبة بمحافظة مارب وغارتان لطيران على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

كما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو ثلاث غارات تعزيزات عسكرية حوثية في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران وسط أنباء عن مقتل وإصابة أكثر 30 عنصر تابع للمليشيا .

هذا وتجوب المليشيا الحوثية القرى والأحياء بمكبرات الصوات بحثا عن مقاتلين جدد لتعويض النقص في مخزونها البشري والذي يتعرض للإبادة من الجو وعلى وقع المقاومة الشرسة لرجال القبائل وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .