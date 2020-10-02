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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل: اعتقال زعيم القاعدة "باطرفي" وقيادي بارز في التنظيم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أكتوبر 2020
الخليج 365 - خاص
أفادت مصادر عسكرية في محافظة المهرة اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإرهابي خالد باطرفي.
وأكدت المصادر مقتل القيادي العسكري الاول للتنظيم، سعد العولقي في عملية نوعية نفذتها قوات مهرية خاصة بدعم واسناد قوات التحالف العربي.
وقال المصدر ان عملية نوعية نفذت ظهر اليوم بعد رصد استخباراتي دقيق بدعم من التحالف باقتحام أحد المباني ” فيلا ” في حي الكلية بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة.
واوضحت أن القوات المهرية الخاصة ولازالت تتطارد وتترصد عدة مواقع يعتقد أن هناك مجموعات أخرى من التنظيم تتواجد في المدينة والمناطق المجاورة لمدينة الغيضة بهدف زعزعة الامن والاستقرار بالمهرة.
ويتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة اعلان محافظ المهرة او المتحدث باسم التحالف عن تفاصيل العملية ونجاحها والكشف عن والأسماء الكبيرة في تنظيم القاعدة التي تم القضاء عليها.
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