شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأردن فيروس كورونا يعاود الإنتشار بقوة والسلطات تتخذ اجراءات حازمة وتصدر هذه القرارات...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�ال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة غازي شركس، الجمعة، في مداخلة عبر قناة المملكة إن الاردن وصل الى مرحلة متقدمة من انتشار فيروس كورونا المستجد محليا، حيث تسجل إصابات ووفيات يوميا.

واضاف شركس ان المملكة حاليا تمر بمرحلة تضاعف أرقام الإصابات وان كل مريض سيعدي الآخرين ومتوقع ارتفاع الأرقام وحصول قفزات بها .

واشار أن الالتزام بأساليب الوقاية الصحية من ترك مسافة أمان وارتداء الكمامة وغسل اليدين يساعد بالسيطرة على عدد الإصابات.