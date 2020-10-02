تعز: مقتل مواطن برصاص قناص مليشيات الحوثي في منطقة "الأقروض" بصبر

قتل مواطن، اليوم الخميس، برصاص قناص مليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن). وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "المواطن علي قائد (60 عاما) قُتل برصاص قناص مليشيات الحوثي المتمركز في تبة العسق بمنطقة الخلل بالأقروض في صبر جنوبي المدينة". وأشارت إلى أن قناص المليشيات استهدف المواطن أثناء مروره في الطريق. ومنذ بداية حرب المليشيات على محافظة تعز في مارس 2015، قتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات جراء تعرضهم للقنص المباشر أو الاستهداف من خلال القصف المدفعي بالإضافة إلى الألغام التي زرعتها المليشيات في الطرقات والأحياء السكنية.

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