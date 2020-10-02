شكرا لقرائتكم خبر عن موقف لافت لرغد صدام حسين بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف لافت حرصت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على توجيه رسالة إلى الشعب الكويتي بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. Advertisements وقالت رغد في رسالتها: " نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتعد هذه الخطوة بمثابة أول موقف تقاربي. وكان الديوان الأميري في دولة الكويت، أعلن الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

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