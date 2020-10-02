شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كرهت النقاب وخلعته أمام المشاهدين فأظهرت مفاتنها وتعرت حقداً على من انتقدها من جديد السعودية "هند القحطاني" تثير الجدل...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏عادت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ لإثارة الجدل من جديد، وذلك بعد تعبيرها عن كرهها للكمامة لأنها تذكرها بالنقاب.



وقالت القحطاني في فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بموت منها بموت تذكرني بالنقاب.. شيء خنقة أموت نفسيًا أتعب اتجنن من شيء اسمه كمامة، والله العظيم أقسم بالله تسببلي غلقة".

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وأضافت هند في الفيديو: "زي ما قولت لكم تذكرني بالنقاب، وطول عمري البس النقاب ما شلته إلا لما جيت أميركا"، فتلقت هجوما لاذعا من بعض المتابعين لانتقادها بحديثها النقاب.

الفيديو في الرابط التالي..

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