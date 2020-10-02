شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. في البيضاء: شاب من اب يقتل اخر من رداع حاول اغتصابه وشبهة السرقة تحاصر الحادثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة روايات لمقتل احد ابناء مدينة رداع في أحد فنادق محافظة البيضاء .

وجاء في تفاصيل الرواية الأولى ان القتيل " هائل الحطام " قد تعرض لعدة طعنات من قبل أربعة شباب في غرفة احد الفنادق اثناء تناولهم للقات ، حيث تقول الرواية انهم قاموا بقتله لغرض السرقة حيث قاموا المتهمين الأربعة اللذين رصدتهم كاميرات المراقبة بسرقة ( 35 الف ريال سعودي وسلاح الضحية ) ، ولاذوا بالفرار . بينما تقول رواية أخرى ان القتيل " هائل الحطام " استدرج فتى تحت العشرين ويدعى " نوح سعيد الحيدري " وهو من ابناء مدينة " إب " ذهب إلى مدينة رداع لغرض البحث عن فرصة عمل ، وهناك تعرف بأحد ب" هائل الحطام " وهو من ابناء رداع الذي حاول ، بحسب الرواية الأخرى ان يستميل الشاب نوح بان يخزن معه في أحد الفنادق بعد أن أعطاه الأمان وساعده في إيجاد العمل وفي الفندق حاول التهجم على " نوح " والتحرش به بقصد استغلاله جنسيا ، ولكنه وجد مقاومة شرسه من قبل الفتى " نوح " الذي قام بطعنه عدة طعنات من جنبيه كان يرتديها . Advertisements ولم يتسنى لنا في " الإتحاد نت " التأكد من الروايتين وسط تحفظ من قبل الجهات الأمنية التي تحتجز الفتى " نوح " وبحسب الرواية الأولى تحتجز كذلك ثلاثة متهمين آخرين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة .

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