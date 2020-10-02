مقتل 3 حوثيين خلال مواجهات مع المشتركة في الجبلية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات لقي ثلاثة من مليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني على أيدي القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وذكر مصدر عسكري إن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذه مسلحي مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية في الحديدة غربي اليمن. وأضاف، أن عدد من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون في المواجهات العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة. وأكد، أن القوات المشتركة انتشلت جثث ثلاثة قتلى من عناصر الحوثيين المهاجمة بينهم قيادي ميداني، فيما لا تزال بقية الجثث مرمية في خطوط النار.





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