مليشيا الحوثي تمنع بدء عام دراسي في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات بدأت الدراسة في جميع المحافظات اليمنية في سبتمبر الماضي، ما عدا محافظة الجوف للعام الثاني بسبب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجوف: إن ميليشيا الحوثي أغلقت 428 مدرسة في الجوف، وهو ما أدى إلى حرمان 52 ألف طالب وطالبة من الدراسة. وأضاف المكتب، في بيان له، إن الميليشيا الحوثية “تسببت بتهجير الكثير من الكوادر التربوية بفعل التضييق والملاحقة”، مضيفًا إن الميليشيا قامت أيضًا “بنهب المكتب والمنشآت التعليمية، وحوَّلتها إلى ثكنات عسكرية، ومنعت المعلمين من أداء رسالتهم السامية، واستقطعت رواتبهم، وخصمت 35 % من رواتبهم المصروفة من قبل الحكومة الشرعية”. وناشد البيان، المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الممارسات، والضغط على الميليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق التعليم، وإيقاف أنشطتها التي تغذي النعرات الطائفية وتغرس الأفكار المتطرفة في عقول الشباب. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد أوضحت في بيان سابق لها أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تفجير مدرستين وتسويتهما بالأرض أثناء حربها للسيطرة على الجوف، فيما أحدثت أضرارًا بالغة في 46 مدرسة أخرى. وأضافت النقابة إن الميليشيا بعد أسبوعين من دخولها مدينة الحزم اختطفت 3 معلمين، وأجبرت 1215 تربويًا على ترك مقار أعمالهم، فيما أغلقت 6 مكاتب إدارية للتربية، وأغلقت 93 مدرسة بشكل نهائي، وحوّلت عدّة مدارس أخرى في المحافظة إلى ثكنات عسكرية وسجون خاصة.

