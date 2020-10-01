شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين .. 3 خطوات للخروج النهائى من المملكة العربية السعودية ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فصل كريتر سكاي على خطوات الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية. وجاءت الخطوات لمن معه الوضع لا تجديد لا عمل لا أقامه خاصة من هم كبار في السن. وهذه الخطوات يجب تنفيذها لمن هم في جدة وما حولها من المناطق. . قد يهمك ايضاُ Advertisements وعليه القيام بالتالي : 1. التوجه إلى القنصلية بجده بعد ان تقوم بتصوير جواز السفر والإقامة. 2. التوجه الي شباك رقم ١٠

3. تبصيم على طلب الخروج النهائي من المملكة وضع رقم هاتفك. وتم اعطاءهم مهلة الانتظار من اسبوع الى ثلاثه أسابيع وياتي الموافقة من مكتب العمل عبر الاتصال بالموافقة على طلبك



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