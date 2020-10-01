ليس رجل الاعمال اليمني.. هذا هو السبب الحقيقي الذي الغاء زحمة منذ الوديعة بشكل كامل خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين التهامي - افصح مصدر خاص لكريتر سكاي سبب إختفاء زحمة المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي اليوم. وقال المصدر ان الفترة لتاريخ ٣٠ كانت بسبب ان ٩٠ % كانت مدة تاشيرتهم إلى يوم أمس. وتابع قائلا ان جزء من اللي معاهم تأشيرات مدده الكفلاء .لافتا دخلوا معهم. ولفت بالقول من اليوم مايدخل الا اللي مدد له كفيله وهذه تعتبر نسبة بسيطه مقابل اللي دخلوا إلى يوم أمس. ونوه هذا سبب عندما خفت الزحمة فليس لوزارة المغتربين اي صلة بإنهاء ازمة المعاناة.

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