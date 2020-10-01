شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : قوات الحوثي تقايض الشرعية.. مأرب مقابل الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت حدة الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية في محاور الساحل الغربي , في مسعى من قيادة هذه المليشيا الى فرض واقع جديد في الساحل على غرار ما يحدث في جبهات مأرب , غير ان معطيات المعركة تثبت خلاف ذلك في ظل تلقي مليشيا الحوثي الهزائم المتوالية والخسائر الهائلة في الارواح والعتاد.

وفي سياق المستجدات التصعيدية هاجمت مليشيا الحوثي مدينة الدريهمي اليوم الخميس في ظل خروقات يومية وصلت خلال 12 ساعة الى 54 خرق، بحسب القوات المشتركة..

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وافاد بيان للقوات المشتركة أن المليشيات المليشيات الحوثية هاجمت مدينة الدريهمي بغية تحقيق اختراق ميداني.

كما قصفت قرى أهلة بالسكان في منطقة دخنان جنوب المدينة الساحلية والتي تبعد مسافات كبيرة عن نقاط التماس.

وتصدت القوات المشتركة وخمدت 3 مرابض للمدفعية الثقيلة استخدمها الحوثيون في فصف القرى.

بالتوازي، رصدت القوات المشتركة 54 خرقا لمليشيات الحوثي في مديرية حيس ومنطقتي الجبلية والفازة ومركز مديرية التحيتا وشرق مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة.

وشملت أعمال عدائية بحق المدنيين تمثلت بعمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية ضاعفت من معاناة سكان الحديدة.