شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف استراتيجية جديدة للقضاء على الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن استراتيجية جديدة للقضاء على جماعة الحوثي.

وأوضحت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن الاحتقان العارم الذي يشهده الشارع اليمني، والناتج عن ممارسات الجناح المتطرف والاكثر شمولية في جماعة الحوثي، هو مربط الفرس في الاستراتيجية الوطنية للحكومة اليمنية المعترف بها، ودول التحالف العربي الداعمة لها، للقضاء على جماعة الحوثي.

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وأشارت المصادر إلى أن ذلك الجناح الشمولي يسعى تلى فرض أسلوب الأفكار المستوردة والدخيلة التي تلغي التنوع والتعدد وتدمر التعايش في المجتمع اليمني، بزعم الحرب، والذي يعتبرها فرصة لفرض التوجهات.

ونوهت المصادر بأن ذلك الجناح الذي يبرز لدى القيادات الصغرى بجماعة الحوثي وفي الشباب المندفعين دينيا وفكريا؛ يتجاهل الحقائق التاريخية والاجتماعية لليمن، ما يسبب احتقانا وتنافرا يسهم في تسريع القضاء على جماعة الحوثي.

وتعج سجون جماعة الحوثي بالعشرات من الأكاديميين والصحفيين والمواطنين الابرياء، بسبب بلاغات كيدية من ذلك الجناح المتطرف الذي لا يعترف بالآخر المختلف عنه في الراي و وجهة النظر، والذي يؤمن بخرافة الحق الإلهي المزعومة.