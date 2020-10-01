شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدر مشدود تسلب عقول متابعيها...انها الممثلة العالمية "سلمى حايك" لكن كم عمرها الحقيقي وكيف حافظت على جمالها...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا شك في أن النساء يسعين الى المحافظة على نقاء وجوههن ، وفي هذا الاطار، يبدو ان الممثلة العالمية من اصول لبنانية ​سلمى حايك​ وجدت الحل الطبيعي لتفادي استخدام ​البوتوكس​.

هذا السؤال الذي لطالما طرحته نساء العالم حول مظهر هذه الفنانة ورشاقتها كونها تبدو أصغر من عمرها بعقدين فقلة ممن لا يعرفون عمرها يمكنهم تخمين أنها تجاوزت الخمسين!.

أما السر الذي كشفته فهو عبارة عن وجبة عربية معروفة في البلدان العربية وإسمها "شوربة الكوارع" التي ترى حايك انها وجبة مهمة للحفاظ على الشباب. ويتألف هذا الطبق من العظام والنخاع الغني بالجيلاتين والدهون لدرجة تغينها عن اللجوء لحقن البوتوكس.

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