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صنعاء - ياسمين الخيامي - قوات الانتقالي والشرعية يقدمون على خطوة مفاجئة لم يتوقعها أحد لكنها اسعدت كل ابناء الجنوب

نفذت القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد،اليوم الخميس أول عملية تبادل أسرى. وكان الشيخ فيصل المرقشي عضو لجنة وساطة محلية في محافظة أبين جنوبي اليمن، قد كشف عن اعتزام الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ عملية تبادل للأسرى، وتتكون لجنة الوساطة من بعض شيوخ القبائل والوجهاء في أبين. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: الاعلان عن قرار سعودي هام يهم كل المغتربين اليمنيين في كل ارجاء المملكة فاكهة يمنية لذيذة وبسعر التراب تقوي ضعف الرجال وتمنع تساقط الشعر عاجل:الحوثيين يوجهون 3 اتهامات لقتلة الاغبري ويحددون موعد بدء المحاكمة شاي الشعير.. الفوائد الصحية والآثار الجانبية وكيفية التحضير الامارات والانتقالي يقصمون ظهر الرئيس هادي بضربة موجعة.. ووزير شجاع يكشف تفاصيل خطبرة احذر: 7 أشخاص ممنوعون من شرب القهوة منتجات الألبان تحميك من الإصابة بمرض قاتل Advertisements احذر تناول هذه المشروبات "على الريق"... تسبب آلام المعدة وزيادة الوزن شاهد بالفيديو.. إنهيار الدكتورة خلود من البكاء أثناء نعي أمير الكويت الراحل العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف.. تكشف عن أسم ومنطقة طفل يمني سيكون قائد عظيم وتوقيت توقف الحرب باليمن..! من يكون وما هي قصته؟ شرب الكثير من ماء الليمون يمكن أن يسبب هذه الحالات الخطيرة شاهد: مذيعة في قناة العربية تدخل في نوبة بكاء على الهواء..(فيديو) الإعلامية علا الفارس تنفجر في وجه المشككين بحزنها على وفاة أمير الكويت وهذا ما قالته عن حكيم العرب وبصمته التي لن تنسى..(فيديو) شاهد بالفيديو.. وصية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تشعل مواقع التواصل بعد وفاته وهذا ما قالة عن حرب (اليمن وسوريا وليبيا) “مواطن” يحول 70 ألف ريال إلى آخر بالخطأ .. ويتفاجأ بردة فعل مستقبل الحوالة ! وأوضح المرقشي في تصريح يوم الأربعاء أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح أكثر من 200 أسير من الطرفين. وذكر أن عملية التبادل ستتم في أبين، حيث سيصل الأسرى لدى الحكومة وعددهم 178، من محافظة شبوة (شرق)، فيما سيصل 28 أسيرا لدى الانتقالي من عدن (جنوب).

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