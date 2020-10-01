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صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة يمنية لذيذة وبسعر التراب تقوي ضعف الرجال وتمنع تساقط الشعر

من فوائد التين الشوكي تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر في الدم فضلا عن فوائده في علاج مشاكل المعدة.

ونقدم إليك أبرز فوائد التين الشوكي لصحتك وهو ما سيجعلك تحرصآ على تناول آآ ثمرة يومياً على الأقل.

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فاكهة يمنية لذيذة وبسعر التراب تقوي ضعف الرجال وتمنع تساقط الشعر

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- مرض السكري

يساعد التين الشوكى في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل. يوصى بالاستهلاك المنتظم للتين الشوكي لتقليل فرصة الإصابة بمرض السكري.

- أداء جنسي أفضل

فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.

- مقوي لجهاز المناعة التين الشوكي غنى بفيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

- فوائد التين الشوكى للمعدة

التين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.

- فوائد التين الشوكى للشعر.

التين الشوكى غنى بمضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه.